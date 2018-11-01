Упавший в море Boeing-737 за день до катастрофы передавал SOS

СМИ узнали о проблемах самолета Lion Air, о которых пилоты сообщали за день до катастрофы.

За сутки до трагедии пилот самолета Lion Air запросил срочное разрешение на возвращение в аэропорт вылета. Однако несколько минут спустя пилот сообщил авиадиспетчеру, что проблему удалось разрешить. Но при выполнении следующего рейса воздушное судно разбилось.

Reuters со ссылкой на главу управления администрации аэропорта Бали сообщило, что у Boeing 737 MAX, потерпевшего крушение в понедельник спустя несколько минут после вылета из Джакарты, буквально накануне трагедии возникли технические проблемы.

Пилот авиакомпании Lion Air, вылетевший из аэропорта города Денпасар на Бали в воскресенье, запросил право вернуться в аэропорт вылета, однако вскоре доложил, что продолжит полет. В итоге лайнер благополучно приземлился в Джакарте в 22:55 по местному времени.

Как сообщил глава балийского аэропорта, капитан самолета сообщал о проблемах датчиков скорости и высоты, однако чуть позже заверил, что сумеет успешно завершить перелет из Денпасара в Джакарту.

Борт разбился спустя несколько часов: Boeing 737 MAX вылетел из Джакарты на остров Суматра в 6:20 утра понедельника, а упал в море через 13 минут после отрыва от земли.

Известно, что сообщение пилота Lion Air о возникших проблемах слышал пилот другого самолета, который ожидал разрешения на посадку в аэропорту Денпасара.

Представитель Reuters обратились к Lion Air с просьбой разъяснить сведения, но авиакомпания отказалась, сославшись на незавершенное пока расследование ЧП.

Напомним, в понедельник, 29 октября, с радаров пропал пассажирский лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air Boeing 737 MAX 8, вылетевший из аэропорта Джакарты. Самолет разбился у побережья острова Ява, погибли все находившиеся на борту 189 человек.

Гендиректор авиакомпании Lion Air Эдвард Сираит заявил, что на рейсе Денпасар — Джакарта возникла техническая проблема, но она была решена "в соответствии с процедурой".

Эксперта Reuters изучили данные о полете и установили, что самолет вероятнее всего резко потерял высоту.

Reuters сообщил, что, что пассажиры благополучно завершившегося воскресного рейса рассказали в соцсетях о проблемах с системой кондиционирования воздуха и освещением салона. Кроме того, они написали, что испытывали сильную турбулентность.

Boeing 737 MAX относится к новому поколению лайнеров, которое превосходит по характеристикам Boeing 737 серии Next-Generation (выпущено более 6 тыс. машин). MAX отличается низким расходом топлива (меньше на 14%, чем у предшественника), сокращением вредных выбросов и шумового следа. Воздушные судна этого поколения оборудованы двигателями LEAP-1B производства CFM International с уменьшенной тягой. В авиакомпании Lion Air их используют с августа 2018 года.

Ранее Правда. Ру сообщала подробности крушения индонезийского самолета.

Фото: Rsute.ru

Читайте также:

Спасатели поймали сигнал черного ящика рухнувшего Boeing-737

Пассажир рухнувшего Boeing-737 отправил жене предсмертное селфи

Индонезийский самолет рухнул из-за неисправного винта