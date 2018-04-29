Ребенок погиб, случайно упав в сливной колодец

В Свердловской области в поселке Садовом Екатеринбурга погиб 10-летний мальчик, случайно упавший в сливной колодец. Следственный комитет проводит проверку, сообщается на сайте ведомства.

Фото: sledcom.ru

Накануне ребенок отпросился у родителей погулять, но домой не вернулся. Мать и отец бросились на поиски сына, а через некоторое время нашли его тело в сливном колодце недалеко от дома. По предварительным данным, это несчастный случай, однако, точную причину смерти установит экспертиза. Пока же следователи возбудили дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

Выясняется, кто отвечает за колодец и кто оставил его открытым. Также истребован и анализируется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывался мальчик, проводятся осмотры места обнаружения мальчика и места его жительства.

Ранее сообщалось, что в поселке Береславка Калачевского района Волгоградской области шестилетний мальчик погиб, упав в открытый колодец для сточных вод. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратились его бабушка и дедушка. Мальчик днем ушел гулять и пропал.

Вечером тело ребенка обнаружили в сточном колодце в 300 метрах от дома: мальчик захлебнулся.

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