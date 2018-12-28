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Источник Правда.Ру

Три десятка московских дворников проверили на экстремизм после жалоб на переработку

Происшествия » Человеческий фактор

В российской столице полиция задержала 30 дворников, которые работали нелегально. В данный момент сотрудники полиции проводят проверку задержанных по статье «Экстримизм». В полиции пока никак не прокомментировали происходящее. Источники знакомые с ситуацией сообщают, что инцидент произошел из-за жалоб дворников на неоплачиваемые переработки.

Напомним, «Правда.Ру» сообщала о задержании заместителя главы Крыма в Москве.

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