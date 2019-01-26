Двух пассажиров сняли с авиарейса во Внуково за ссору

26 января официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании двух пассажиров рейса Москва-Канкун. Перед вылетом в мексиканский город, два пассажира поссорились и нарушили общественный порядок.

Сигнал о происшествии поступил от экипажа самолета. Дежурный наряд аэропорта "Внуково" отправился на борт самолета, чтобы восстановить общественный порядок. В результате действий правоохранителей были задержаны мужчина 1983 года рождения и женщина 1988 года рождения. Их доставили в дежурную часть аэропорта. К провинившемся применили административную ответственность по статье "Мелкое хулиганство".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о недавнем инциденте, который произошел на борту самолета следовавшего из Москвы в Дубаи. Капитан самолета принял решение экстренно посадить самолет после того, как у двоих пассажиров резко ухудшилось самочувствие.

Также "Правда.Ру" знакомила читателей с забавной ситуацией, которая произошла в парижском аэропорту. Французские правоохранители приняли женские туфли с подсветкой за взрывное устройство, и начали эвакуацию аэропорта.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о пассажире авиарейса Сургут-Москва, который потребовал развернуть борт в сторону Афганистана. Пилотам пришлось экстренно посадить самолет в Ханты-Мансийске, чтобы утихомирить пассажира.

Фото: Wikimedia Commons

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