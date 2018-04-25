The Bell: один из создателей "Новичка" сбит машиной в Анапе

В Краснодарском крае под Анапой сбит машиной один из разработчиков вещества "Новичок" Владимир Углев. Он переходил дорогу по пешеходному переходу рядом со своим домом, его "догнал" не сбавляющий хода автомобиль, сообщает The Bell.

Фото: Facebook

Углев уже был почти на тротуаре, он прыгнул на капот авто, чтобы не оказаться под колесами. Головой химик разбил лобовое стекло машины. Сейчас Углев находится в больнице, у него ушибы. Состояние химика оценивается как удовлетворительное.

Что касается водителя, ему 70 лет, он местный житель и он не скрылся с места происшествия. Он говорит, что задумался и не заметил пешехода. Водитель даже предложил Углеву деньги. Химик также считает, что наезд не был запланирован.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что другой создатель нервно-паралитического газа "Новичок" Вил Мирзаянов, рассказал о том, что синтезировать вещество можно где угодно и в любой стране. Формулы были опубликованы Мирзаяновым в книге еще в 2008 году. "Англичане вполне могли синтезировать его на основе тех формул, которые я опубликовал в своей книге, вышедшей в свет в 2008 году. Каждая страна самостоятельно заботится о своей безопасности, и в рамках изучения возможных угроз можно было создать образец. Так что опытные образцы могли быть у многих стран, но производство было отлажено только в СССР и России", — заявил ученый.

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