Рассылка угроз вызвала эвакуацию школ на Сахалине

Школы в городе Южно-Сахалинск экстренно эвакуировали в связи с сообщениями о минировании. Об этом сообщили в администрации города.
В несколько школ города поступили сообщения о том, что в них заложены взрывные устройства, После чего образовательный процесс в учреждениях был остановлен. Учеников старших классов отправили домой, а детей из младших классов и среднего звена забирают родители. У каждого коллектива школ индивидуальная схема эвакуации.
Администрация города призвала жителей не паниковать и не распространять недостоверную информацию среди своих близких и знакомых. Среди недостоверных источников уже появились сообщения о том, что в школах начались возгорания, что не является правдой. В администрации также сообщили, что вся информация о происходящем будет обновляться на школьных и городском информационных ресурсах.
Ранее Правда.Ру сообщала о том, что по Москве прокатилась волна "минирования" школ. Так, сегодня в столичном регионе сразу четыре школы были эвакуированы из-за сообщения о готовящемся теракте. К счастью, никаких взрывных устройств обнаружено не было. Злоумышленника-дезинформатора сейчас разыскивают. Между тем, безопасность в школах и детских садах оставляет желать лучшего.
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