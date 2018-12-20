Учительница-пенсионер взяла класс в заложники из страха увольнения

В украинском городе Шостка Сумской области 70-летняя учительница отказалась проводить открытый урок и выпускать детей из кабинета из-за прибытия аттестационной учебной комиссии.
Пожилой педагог работала в школе № 6 много лет. Руководству учебного заведения пенсионерка каждый год обещала уйти на пенсию, но вскоре забывала об этом. Как только женщина узнала, что в школу прибыла комиссия, которая должна оценить ее работу и, возможно, уволить, учительница закрылась с детьми в кабинете, отказавшись впускать и выпускать кого-либо.
Растерявшийся школьный завуч вызвал полицию, однако даже правоохранители не смогли справиться с обезумевшей пенсионеркой. В течение целого часа никто не мог уговорить учительницу открыть дверь. Попасть в кабинет стало возможным, когда женщина начала отпускать своих учеников в туалет. Некоторые из заложников стали плохо себя чувствовать, а после освобождения самым восприимчивым из них понадобилась помощь медицинского работника.
Такое поведение учительница объясняет нежеланием уходить с любимой работы и опасением по поводу решения комиссии. Пенсионерка утверждает, что несмотря на свой возраст, способна обучать детей. Женщину отстранили от ведения уроков, но появляться в стенах школы запрещать не стали.
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