Два Су-34 столкнулись в дальневосточном небе

18 января в Хабаровском крае с радаров пропали два истребителя Су-34. Позже агентство "Интерфакс" сообщило, что истребители столкнулись друг с другом. Один из самолетов потерпел крушение, второму удалось экстренно приземлиться.
На данный момент спасательные службы проводят операцию по поиску экипажей истребителей. По предварительным данным, один из истребителей упал в море, его экипаж успел катапультироваться. Судьба второго самолета остается неизвестной. Источники в силовых ведомствах сообщают, что ожидают прибытия поврежденного Су-34 на базу.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о крушении иранского Boeing-707, пилоты которого перепутали аэропорты, и посадили самолет на жилой квартал.
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