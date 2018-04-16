Юра, мы все потеряли: в Москве украдена барокамера Гагарина

Cтоличные правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи барокамеры, в которой мог тренироваться первый космонавт Юрий Гагарин.

В пресс-службе столичного ГУ МВД пояснили, что "10 апреля в полицию с заявлением о краже обратился сотрудник одного из московских музеев. Он сообщил, что с открытой автостоянки в районе Строгино неизвестные похитили выставочный экспонат, помещённый туда на время реставрации. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК".

По данным СМИ, полицейские ведут розыск подозреваемых и похищенного имущества. Полицейские отметили, что барокамеру украли из реставрационного цеха, где проводилась экспертиза.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что влоожения в космос могут оказаться прибыльным делом. Так считает совладелец компании Space Adventures и член Гражданского надзорного совета NASA Ричард Гэрриот.

Недавно он поведал об огромных возможностях, которые откроет бизнесу освоение безвоздушного пространства. Туризм, полезные ископаемые, энергетика - вот лишь несколько возможных отраслей.

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