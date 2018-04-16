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Источник Правда.Ру

Суды завалены делами о нарушениях в российских ТЦ

Происшествия » Человеческий фактор

Половина российских торговых центров функционирует с нарушениями пожарной безопасности, заявил главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

Суды завалены делами о нарушениях в российских ТЦ. 385911.jpeg

По его словам, на 19 тысячах объектах, что составляет 50% от всех проверенных проверенных, обнаружили более 140 тысяч нарушений.

Эксперты отметили, что 7 тысяч зданий эксплуатируются с нарушениями в работе автоматических систем пожарной сигнализации. Еще более 1,6 тысячи имеют недочеты в системе противодымной защиты, а 1,5 тысячи – неполадки в системах автоматического пожаротушения.

Последняя проверка показала, что 10,5 тысячи объектов имеют неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов. В 3,5 тысячи зданиях пути эвакуации отделаны горючими материалами.

В ходе проверок эксперты обнаружили 152 торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей, построенных без согласования с МЧС. 

В результате проверки 40 торгово-развлекательных центров временно закрыли. Также сотрудники МЧС требуют приостановить работу 111 ТРЦ и других объектов. Материалы по ним уже направили в суды.

В ближайшее время в Москве появится рейтинг торговых центров, составленный на основании результатов проверок по выполнению требований противопожарной безопасности.

Как рассказала глава комиссии Мосгордумы по безопасности и руководитель общественного объединения "Безопасная столица" Инна Святенко, "рейды по торговым центрам сейчас проводят активисты, смотрят на предмет того, чтобы были выполнены все нормы и правила, и далее все эти материалы направляют в прокуратуру и Пожнадзор". 

По результатам проверок отмечаются торговые центры, к которым есть замечания и те, которые сделаны по всем нормам и правилам. Рейтинг составят после завершения проверок всех объектов. Его обнародуют на сайте проекта "Безопасная столица".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что кемеровские следователи выясняют подробности трагедии в ТЦ "Зимняя вишня". Так, по словам очевидцев, сотрудники центра обманули молодых людей, пытавшихся спасти детей из кинозалов.

Следователи проверяют информацию о запертых дверях кинозалов. Это обстоятельство стало роковым для тех, кто там находился.

"В одном из залов находились примерно три десятка детей, а во время сеанса, по одной из версий, были закрыты двери. По показаниям свидетелей, никто из работников центра не пытался детей эвакуировать. Дети писали родственникам, что не могут выйти. Сейчас эта информация проверяется", - приводят СМИ слова собственного источника.

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