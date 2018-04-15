На Ямале 14 человек пострадали в столкновении вахтового автобуса и грузовика

На Ямале вахтовый автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали 14 человек. Происшествие случилось произошел в Пуровском районе на 77-м км трассы Новый Уренгой — Ямбург, сообщает ТАСС.



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В момент аварии в автобусе находились 17 человек. В настоящий момент на месте происшествия работают медики, которые оказывают помощь пострадавшим. При необходимости они будут доставлены в больницу на вертолете Ми-8. Причина аварии не известна.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве столкнулись две маршрутки, в результате чего пострадали два человека. ДТП произошло на Щелковском шоссе.

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