СМИ: пенсионерка умерла после неправильного лечения в трех больницах

Утром 13 января пенсионерка Валентина Кузнецова почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. После приезда бригады медиков, она пожаловалась им на резкие боли в животе. Медики приняли решение транспортировать женщину в Городскую клиническую больницу №4, где пенсионерке поставили три весьма серьезных диагноза - артериальную гипертензию, стенокардию и ишемическую болезнь сердца.

Так как по мнению врачей жизни пациентки ничего не угрожало, ее перевезли в МСЧ №6, а затем в Добрянскую ЦРБ. После того, как врачам не удалось подтвердить ни одного диагноза, пенсионерку вернули домой к родственникам.

"Привезли обратно и сказали покормить ее. Это голодные боли, якобы она сегодня ничего не ела. Она просто голодная, вот живот и заболел", - вспоминает слова врачей родственница пенсионерки.

На следующее утро Валентина Кузнецова умерла. Вскрытие показало, что причиной смерти стала левожелудочковая недостаточность. В Городской клинической больнице №4 свою вину отрицают, и заявляют, что болезнь появилась у пенсионерки после того, как она попала домой.

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