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В Томске чиновник случайно выдал государственную тайну

Происшествия » Человеческий фактор

В Томской области служащий местного госучреждения приговорен к году лишения свободы условно за разглашение сведений, представляющих государственную тайну, которые он выболтал посторонним лицам случайно и без злого умысла, сообщает УФСБ по региону.

"Приговором Томского областного суда госслужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК РФ (разглашение гостайны). С учетом рассмотрения дела в особом порядке ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев", — говорится в сообщении ведомства.

По данным управления, в январе 2018 года служащий случайно передал сведения, являющиеся государственной тайной и известные ему по праву должности и допусков, гражданам, которые таких допусков не имели. По оценке специалистов УФСБ, разглашенная информация достоверна и является секретной. При этом, в ведомстве отметили, что обвиняемый раскаялся и полностью признал свою вину.

В УФСБ также сделали уточнение, что хоть чиновник и разгласил сведения, составляющие государственную тайну, но сделал это без признаков преступлений "государственная измена" и "шпионаж".

Кроме того, в УФСБ добавили, что уделяют особое внимание выявлению и пресечению фактов разглашения гостайны в научно-образовательной, топливно-энергетической и военно-промышленной сферах, где разглашение секретных сведений может критично сказаться на безопасности государства.

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