Газ снова убивает: на этот раз в Греции

2 февраля в 22:15 по Москве в таверне греческого города Каламата произошел взрыв баллона с бытовым газом. На место происшествия прибыло восемь пожарных и три единицы спецтехники для локализации последствий.

В результаты взрыва погибла жена владельца заведения и еще две сотрудницы таверны. Пострадавший, который сейчас находится в больнице, также был сотрудником таверны. Во время взрыва, в зале заведения находилось пять постоянных клиентов. Они успели эвакуироваться, и не получили никаких травм.

Напомним, в апреле 2018 года газовый баллон взорвался в женевской пиццерии. Тогда обошлось без жертв, но пострадали 15 человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о взрыве бытового газа под Саратовом. В результате неисправности газовой колонки произошла детонация. Взрыв не привел к человеческим жертвам, однако пострадали 35 человек.

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