По состоянию на 3 февраля 2020 года от нового типа коронавируса в Китае скончался 361 человек. Это число превышает количество погибших в результате эпидемии атипичной пневмонии, которая произошла в Китае в 2002 году. Китайский госкомитет по здравоохранению сообщил, что в период с 1 ноября 2002 года по 31 июля 2003 года было зафиксировано порядка 8500 случаев заражения вирусом атипичной пневмонии, 349 человек скончались.
Напомним, "Правда.Ру" писала о вспышке атипичной пневмонии в Китае и реакции местных властей Гонконга.
Власти Гонконга проверят 12 человек на атипичную пневмонию. 12 заключенных, находящиеся на принудительном лечении в клинике для душевнобольных, поступили в среду в один из госпиталей Гонконга с подозрением на атипичную пневмонию (SARS). Об этом заявила в четверг пресс-секретарь правительства Ивон Чой.
Она сообщила, что у всех 12 заключенных "наблюдались признаки серьезного респираторного заболевания, такие как жар и кашель. Сейчас все они находятся под наблюдением врачей. Состояние их оценивается как стабильное. В ближайшее время их проверят на SARS", передает Reuters.
Заявление гонконгских властей прозвучало менее чем через месяц после того, как Всемирная Организация Здравоохранения объявила об окончании эпидемии SARS в мире. Однако эксперты ВОЗ считают, что вирус может вернуться уже этой осенью, сообщает NEWSRU.com.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.