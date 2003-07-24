От коронавируса погибло больше людей, чем от атипичной пневмонии

По состоянию на 3 февраля 2020 года от нового типа коронавируса в Китае скончался 361 человек. Это число превышает количество погибших в результате эпидемии атипичной пневмонии, которая произошла в Китае в 2002 году. Китайский госкомитет по здравоохранению сообщил, что в период с 1 ноября 2002 года по 31 июля 2003 года было зафиксировано порядка 8500 случаев заражения вирусом атипичной пневмонии, 349 человек скончались.

Напомним, "Правда.Ру" писала о вспышке атипичной пневмонии в Китае и реакции местных властей Гонконга.

Власти Гонконга проверят 12 человек на атипичную пневмонию. 12 заключенных, находящиеся на принудительном лечении в клинике для душевнобольных, поступили в среду в один из госпиталей Гонконга с подозрением на атипичную пневмонию (SARS). Об этом заявила в четверг пресс-секретарь правительства Ивон Чой.

Она сообщила, что у всех 12 заключенных "наблюдались признаки серьезного респираторного заболевания, такие как жар и кашель. Сейчас все они находятся под наблюдением врачей. Состояние их оценивается как стабильное. В ближайшее время их проверят на SARS", передает Reuters.

Заявление гонконгских властей прозвучало менее чем через месяц после того, как Всемирная Организация Здравоохранения объявила об окончании эпидемии SARS в мире. Однако эксперты ВОЗ считают, что вирус может вернуться уже этой осенью, сообщает NEWSRU.com.