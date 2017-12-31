В Москве четверо подростком получили травмы при взрывах петард. Так, 30 декабря на улице Недорубова двое школьников в возрасте 14 лет получили рваные раны пальцев, сообщает РЕН ТВ.
Второй инцидент, в котором пятиклассник получил открытые раны запястья и кисти, случился на улице Смольная.
Кроме того, еще один школьник пострадал на улице Сумская. Он был госпитализирован с ушибленной раной пальца кисти.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве на Голубинской улице 17 декабря от взрыва пакета подорвался дворник. Инцидент произошел у мусорного контейнера возле многоэтажных домов.
Дворник увидел валявшийся на земле пакет, решил убрать его, но как только дотронулся, то произошёл взрыв. Мужчина получил серьёзные травмы лица и руки. Сейчас он госпитализирован.
По неподтвержденным данным, это была петарда.
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