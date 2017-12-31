В Харькове заложница помогла схватить захватчика почты. Видео

В Харькове стали известны подробности освобождения заложников в одном из почтовых отделений. В субботу, 30 декабря, неизвестный мужчина взял там в заложники 11 человек, среди которых были и дети, сообщает "Страна.ua".
Мужчина грозил взорвать бомбу, чего он хотел — непонятно, так как вел себя захватчик неадекватно. К месту происшествия были доставлены его отец и психологи и к вечеру захватчик выпустил трех женщин и двух детей.
Скрутить злоумышленника помогла одна из заложниц. Девушка потихоньку открыла дверь изнутри, и сотрудники спецслужб смогли попасть в помещение.
"По первоначальным данным вообще невозможно определить его намерения, поскольку человек вел себя неадекватно. Мы постоянно находились с ним в переговорах", — рассказали позже полицейские.
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