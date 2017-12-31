В Москве задержан стрелок, тяжело ранивший двух человек

В Москве полиция задержала подозреваемого, который открыл стрельбу рядом с Красной площадью. В результате стрельбы были тяжело ранены два человека, сообщает пресс-служба МВД.
Злоумышленник был задержан на 40-м км Новорижского шоссе.
"В воскресенье 5:40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской", — говорится в сообщении МВД.
При задержании мужчина нанес себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи.
26-летний молодой человек открыл стрельбу вечером 30 декабря. Он пришел в ресторан Wine & Crab и открыл огонь из травматического пистолета по своей бывшей возлюбленной и ее спутнику. Девушка и молодой человек получили тяжелые ранения и были доставлены в НИИ имени Склифосовского. Причем, мужчина получил пулю в голову. Стрелявший с места происшествия скрылся.
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