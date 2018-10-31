Спасатели поймали сигнал черного ящика рухнувшего Boeing-737

Спасатели засекли сигнал, который, возможно, исходит от бортового самописца рухнувшего пассажирского самолета индонезийской авиакомпании Lion Air.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что именно случилось с Boeing-737. Самолет рухнул через каких-то 13 минут после взлета. Упало воздушное судно в море. Никому из 189 человек, находившихся на борту, выжить не удалось.

Теперь же, возможно, о жуткой трагедии удастся узнать чуть больше. По словам членов спасательной операции, специальные устройства обнаружили некий сигнал. К новости этой, отметим, они пока подходят настороженно — о том, что это "черный ящик" Boeing-737, они говорят с осторожностью. По словам спасателей, водолазы сейчас пытаются достаться предмет, от которого исходит обнаруженный сигнал.

Помимо сигнала спасателям удалось сделать снимок, на котором, возможно, запечатлено крыло рухнувшего пассажирского самолета. Ранее, напомним, сообщалось, что спасательной операции удалось обнаружить ориентировочное место, где рухнул Boeing-737.

Бортовой самописец — специальное устройство на борту воздушного судна, записывающее основные параметры полета, разговор пилотов и все внутренние показатели различных систем самолета.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что один из пассажиров злополучного рейса за несколько минут до трагедии скинул своей жене предсмертное селфи.

Читайте также:

Авиакатастрофы происходят по закону, который…