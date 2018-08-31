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В Москве заявили о причастности Киева к убийству Захарченко. СБУ отрицает

Происшествия

За убийством главы ДНР Александра Захарченко может стоять киевский режим. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Москве заявили о причастности Киева к убийству Захарченко. СБУ отрицает. 391464.jpeg

"В Донецке в ходе террористического акта погиб глава ДНР Захарченко. Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных. Вместо выполнения минских договорённостей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне. Мировое сообщество должно потребовать, а, учитывая марионеточность политической системы Украины, и проконтролировать проведение беспристрастного расследования этого преступления, совершенного на глазах у мирных граждан", — заявила Захарова.

В Киеве ответственность за произошедшее явно брать на себя не собираются. Такой вывод можно сделать из заявления руководителя аппарата главы Службы безопасности Украины Игоря Гуськова.

"У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанным с перераспределением бизнеса, отжатого на протяжении 2014-2018 годов. Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянами на сегодня стала лишней", — сказал Гуськов в эфире телеканал "112 Украина".

Главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов считает, что произошедшее может стать спусковым крючком для опасных событий.

"Убийство лидера ДНР Захарченко может стать спусковым крючком для дальнейших очень опасных событий. То, что минский процесс зашёл в тупик, известно давно. Как и тот факт, что возобновление боевых действий устроило бы, как минимум, отдельные группы по обе стороны линии размежевания. А учитывая крайне запутанное и напряженное состояние дел между Россией и США, очередной взрыв горячего конфликта снова выводит украинский вопрос на авансцену", — написал Лукьянов в Telegram-канале своего журнала.

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Темы ДНР Мария Захарова Александр Захарченко
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