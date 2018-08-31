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Источник Правда.Ру

Глава ДНР Захарченко погиб в результате теракта - официально

Происшествия

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате теракта, устроенного в центре Донецка. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя администрации руководителя ДНР.

Глава ДНР Захарченко погиб в результате теракта - официально. 391463.jpeg

"К сожалению, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате террористического акта. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Александр Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва в кафе "Сепар", которое расположено в нескольких сотнях метров от его резиденции. Несколько человек были ранены, в их числе министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Позднее в правоохранительных органах республики сообщили о задержании подозреваемых в покушении на Захарченко.

Развернутых комментариев со стороны представителей украинских властей пока нет. Ответственность за произошедшее в Киеве брать на себя не спешат. В СБУ только сообщили, что к ним поступает информация о взрыве в Донецке, в результате которого погиб Александр Захарченко.

Александр Захарченко. Архивное фото

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