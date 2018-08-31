Никто Качиньского не взрывал: СК опроверг подрыв Ту-154

Версия взрыва на борту самолета Ту-154, в котором летел польский лидер Лех Качиньский после проверки не подтвердилась. Такая информация появилась у СМИ от официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

Она отметила, эксперты изучили все вероятности, взрыв был одной из первых проверенных. Аналогичные выводы получили специалисты Межгосударственного авиационного комитета после собственного расследования.

Петренко подчеркнула, что российская сторона убеждена: причиной катастрофы стал комплекс факторов. Так, командир вовремя не принял правильное решение, экипаж неверно действовал при снижении.

СК исполнит очередной запрос Польши об оказании правовой помощи, для этого 3-7 сентября в их присутствии пройдет еще один осмотр агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета. Все это хранится в Смоленске.

Комментируя итоги расследования, Петренко подчеркнула, изначально дело носило международный характер, так представители РФ регулярно были на связи с польскими компетентными органами. Из Польши эксперты приезжали 11 раз, чтобы поработать с вещдоками.

Фото: википедия

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