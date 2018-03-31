Мара Багдасарян: куда хочу, туда лечу

Беспокойная стритрейсерша Мара Багдасарян без прав попалась за рулем в Москве, сообщает РИА Новости.

Ее пожизненно лишили прав из-за диагноза эпилепсия, но минувшей ночью инспекторы ГИБДД поймали управлявшую Mercedes девушку и составили на нее протокол за езду без прав.

Ранее адвокат Багдасарян заявлял, что Мара полностью излечилась, но в ГИБДД Твери, куда направили ее дело, возвращать ей водительское удостоверение отказались. За это девушка обвинила ГИБДД в ущемлении ее прав.

Лишенную водительских прав девушку задержали около трех часов ночи.

"При проверке документов женщина-водитель не представила инспекторам ДПС свое водительское удостоверение. При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами. Иномарка была задержана, а водитель отстранена от управления транспортным средством. В отношении 24-летней москвички составлен административный материал по ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Наказание за такой проступок предполагает штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. На распространившейся по сети видеозаписи с задержанием Багдасарян видно, что сотрудники ГИБДД приехали довольно быстро после того, как девушка села за руль.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве гаишники остановили машину, за рулем которой находилась пожизненно лишенная прав гонщица Мара Багдасарян.

Багдасарян задержали на Комсомольском проспекте, гонщица находилась за рулем Mercedes. Сотрудниками ГИБДД был составлен протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления", девушка должна будет заплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.