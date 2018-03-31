Из-за пожара в аэропорту Лондона были отменены сотни рейсов

Возле терминала в лондонском аэропорту Станстед вспыхнул и полностью сгорел пассажирский автобус. Сотни рейсов отменены, сообщает The Independent.

ФОТО: AFP

Станстед является крупным пассажирским аэропортом с одной взлетно-посадочной полосой. Он — хаб для ряда европейских лоукостеров. Расположен в районе Атлсфорд в английском графстве Эссекс в 48 км на северо-восток от Лондона.

После того, как пожар вспыхнул в одном из автобусов возле терминала, из соображений безопасности вечером пятницы, 30 марта, были эвакуированы более 15 000 пассажиров. Дым от пожара проник даже в здание аэропорта.

Причиной пожара стал неисправный двигатель автобуса, который сгорел полностью. О жертвах не сообщается.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что самолет "России" отдавил ногу сотруднику британского аэропорта Гатвик. Во время буксировки самолета авиакомпании "Россия" на летную полосу лайнер наехал на ногу работнику аэропорта. Когда его освобождали, был поврежден сам самолет.

В авиакомпании инцидент назвали нарушением техники безопасности. По данным СМИ, "Россия" заменила самолет, который должен был выполнить рейс по маршруту Лондон — Санкт-Петербург 28 марта, на резервный борт.