В Шереметьево человек на ВПП прервал взлет Boeing

В Москве произошел любопытный инцидент. В одном из столичных аэропортов не смог подняться в воздух пассажирский самолет.
Об этом рассказывают федеральные средства массовой информации со ссылкой на анонимный надежный источник.
Так, по сообщениям СМИ, инцидент произошел вчера вечером в столичном аэропорту "Шереметьево". Пассажирский самолет въехал на взлетно-посадочную полосу, начал набирать скорость и уже был готов взлететь, как чуть ли не в последний момент бдительные пилоты заметили прямо перед воздушным судном мужчину без рабочей униформы.
Экипаж пассажирского лайнера сообщил о мужчине диспетчерам. Те приказали пилотам в срочном порядке покинуть взлетно-посадочную полосу и вернуться на стоянку самолетов.
Отмечается, что самолет должен был отправиться в город Сочи Краснодарского края. Известно, что мужчина, выбежавший на взлетно-посадочную полосу, чудом не пострадал.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайский пассажирский самолет чуть не рухнул из-за нерадивого пилота. Тот, недолго думая, решил закурить прямо во время полета. Чудом избежав трагедии, пилоты как ни в чем нем бывало продолжили полет. Эксперты заявили, что они должны были посадить самолет и обвинили их в халатности.
Фото: Fotodom. ru
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