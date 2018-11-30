Руководство Amazon просило полицию: "заставьте сотрудников работать"

На прошлой неделе в пятницу по всему миру прошли массовые распродажи. Но вот американской компании Amazon заработать денег в этот день не удалось.

Дело в том, что в Европе тысячи сотрудников всемирно известной компании из Соединенных Штатов Америки покинули в пятницу свои рабочие места и устроили забастовку. Столь массовую забастовку подготовила целая коалиция профсоюзов из Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании. Так, обманутые сотрудники Amazon записала обращение к генеральному директору компании. На кадрах они на пяти языках заявляли ему: "Мы не роботы".

Массовая забастовка сотрудников длилась 24 часа. Участие в ней приняли порядка двух с половиной тысяч сотрудников из Европы. Отмечается, что руководству приходилось самостоятельно упаковывать посылки, чтобы справиться с наплывом заказов.

А в Испании начальство даже обратилось за помощью к местной полиции. Руководство Amazon попросило испанских стражей правопорядка проследить, чтобы те немногие, кто остался на своих рабочих местах, продолжали усердно трудиться.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что контрразведка Соединенных Штатов Америки обратилась к американским компаниям с просьбой помочь им в слежке за Российской Федерацией. Google, Apple и Amazon, в отличие от Facebook и Microsoft, согласились помочь Вашингтону.

Читайте также:

Искусственный интеллект признал женщин не пригодными…