СМИ: пилот перехватчика "отдал честь" самолету Лаврова

Истребитель швейцарских Военно-воздушных сил выказал уважение самолету главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову.

Когда российское воздушное судно поднялось в воздух с аэропорта в швейцарской Женеве, одновременно набрал высоту и швейцарский истребитель. Отмечается, что самолет в течение нескольких минут летел бок о бок с самолетом российского дипломатического ведомства. Затем пилот швейцарского воздушного судна отдал честь — традиционное военное приветствие во многих странах, развернул аппарат и прекратил сопровождение.

Отметим, что в Швейцарии сопровождать самолеты высокопоставленных чиновников считается знаком почета. Любопытно, что самого главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на борту воздушного судна не было — он покинул Женеву чуть раньше. Но Швейцария несмотря на его отсутствие решила выказать уважение самолету российского дипломатического ведомства.

Но не все западные государства и их самолеты столь же вежливы. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что истребитель Соединенных Штатов Америки совершил разведку у Керченского пролива, пролетел над Севастополем и Краснодарским краем, а потом в течение продолжительного периода времени кружил неподалеку от границ Ленинградской области.

Фото: википедия

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