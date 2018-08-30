Российская пенсионерка насмерть накупалась в Турции

Ужасный инцидент произошел с 74-летней россиянкой в Турции.

Так, во время купания в море, пенсионерке внезапно стало плохо. Это не осталось незамеченным — люди вокруг заметили, что 74-летней российской туристке нехорошо. Неравнодушные люди вынесли бабушку на берег и вызвали медиков. Те, к сожалению, ничем помочь несчастной не смогли — они пытались ее реанимировать, но тщетно. Врачам ничего не оставалось кроме того, как констатировать смерть туристки из России.

В данным момент проводится тщательное расследование ситуации, опрашиваются очевидцы и работники отеля, где проживала погибшая. Устанавливаются причины ее смерти.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Турция готовится к отмене популярной у туристов из России системы "все включено". Так, хозяева отелей и гостиниц говорят о том, что доходы их падают. Турция приняла решение не зазывать в страну все больше туристов, а сделать так, чтобы те, кто приезжает, оставляли там больше своих денег.

К сожалению, российские туристы любят прибрать из заграничной поездки принадлежащее отелям имущество. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиянка умыкнула из турецкой гостиницы полотенце, несколько пар тапочек, столовый сервиз, несколько десятков рулонов туалетной бумаги и кучу съестного.

Фото: Fotodom.ru

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