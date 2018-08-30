Космонавты заткнули пальцем дыру в МКС и спасли станцию

На Международной космической станции произошел забавный инцидент. Космонавты обнаружили на борту, в одном из орбитальных модулей, утечку. Об этом сообщает блог "Варламов.ру".

В Сеть информация попала от одного молодого человека, что вел текстовую трансляцию происходящего на борту МКС. За ситуацией он следил с помощью аудиострима астронавтов.

Вообще, конечно же, ситуация сама по себе не является смешной. Утечка на космическом корабле — штука довольно-таки серьезная. Забавно то, как астронавты решили справиться с возникшей проблемой.

Обнаружив на борту дыру диаметров в 2 миллиметра, космонавты быстро принялись за дело и устранили утечку с помощью пальца одного из них, Александра Герста. Грубо говоря, астронавт заткнул пальцем дыру в космическом корабле, тем самым стабилизировав давление на борту. Позже отверстие астронавты заделали с помощью капроновой ленты.

Органы контроля и управления станцией из Соединенных Штатов Америки заявляют, что в данный момент беспокоиться не о чем — жизни и безопасности космонавтов ничего не угрожает.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США попросили Российскую Федерацию помочь с туалетом на Международной космической станции. Так, стало известно, что NASA не смогли справиться с оборудованием туалета в своей части космического корабля. Они обратились к российским специалистам за помощью.

Фото: REX/Shutterstock

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