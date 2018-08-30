Лев чуть не съел дрессировщика на арене московского цирка

В одном из московских цирков во время репетиции лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко. Можно сказать, что тот отделался легким испугом — царь зверей нанес ему лишь несколько царапин.

По правилам, с манежа зверей уводят в порядке строгой очереди. Иначе между ними может вспыхнуть драка. Но один из львов решил взбунтоваться и сиганул к выходу вне очереди. Дрессировщикам удалось избежать побоища, но лев кинулся на одного из них.

Видеозапись с происшествием опубликовал в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram Большой Московский государственный цирк. На видеозаписи четко видно, как разъяренный лев кидается на дрессировщика, но его тут же отгоняют струей воды с сильным напором.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители Нигерии нашли, убили и съели змею, которая полакомилась козой, принадлежащей одной из местных семей. Участвующие в расправе над рептилией нигерийцы заявили, что в этом нет ничего особенного — им приходилось убивать змей и покрупнее.

Также "Правда.Ру" писала о том, что после того, как пса смыло штормом в открытый океан, верный друг человека преодолел пять километров вплавь и вернулся к своему хозяину целым и невредимым. Тот же был несказанно рад этому — о судьбе пса он заботился больше, чем о разбившейся яхте, на которую потратил все свои сбережения.

Фото: Fotodom.ru/DP

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