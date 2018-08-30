Ушел великий: СМИ сообщили о смерти Иосифа Кобзона

Издание "Комсомольская правда" в своем Twitter-аккаунте сообщила о смерти советского и российского эстрадного певца, музыкально-общественного деятеля Иосифа Кобзона.

Информацию подтвердили родственники знаменитого артиста. Ему было 80 лет.

Напомним, что в конце июля 2018 года Иосифа Кобзона госпитализировали. Состояние его оценивалось как стабильно тяжелое. Певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Супруга артиста Нинель Кобзон заявила тогда, что госпитализация артиста была плановой — в больнице он проходил курс химиотерапии.

С онкологическим заболеванием эстрадный певец боролся с 2005 года.

Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, Герой Труда Российской Федерации, Иосиф Кобзон начал свою творческую деятельность в 1958 году. Спустя почти 10 лет, после появления в телеэфире, к певцу пришла всесоюзная популярность. В 1963 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу вокала. В 1975 — Университет марксизма-ленинизма МГК КПСС.

Член партии "Единая Россия" с 2003 года, герой Донецкой народной республики. В период Крымского кризиса активно призывал своих коллег к поддержке политики действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Заявлял, что сегодняшняя Украина для него — страна с "фашистским режимом".

Фото: Fotodom.ru

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