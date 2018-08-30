Издание "Комсомольская правда" в своем Twitter-аккаунте сообщила о смерти советского и российского эстрадного певца, музыкально-общественного деятеля Иосифа Кобзона.
Информацию подтвердили родственники знаменитого артиста. Ему было 80 лет.
Напомним, что в конце июля 2018 года Иосифа Кобзона госпитализировали. Состояние его оценивалось как стабильно тяжелое. Певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Супруга артиста Нинель Кобзон заявила тогда, что госпитализация артиста была плановой — в больнице он проходил курс химиотерапии.
С онкологическим заболеванием эстрадный певец боролся с 2005 года.
Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, Герой Труда Российской Федерации, Иосиф Кобзон начал свою творческую деятельность в 1958 году. Спустя почти 10 лет, после появления в телеэфире, к певцу пришла всесоюзная популярность. В 1963 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу вокала. В 1975 — Университет марксизма-ленинизма МГК КПСС.
Член партии "Единая Россия" с 2003 года, герой Донецкой народной республики. В период Крымского кризиса активно призывал своих коллег к поддержке политики действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Заявлял, что сегодняшняя Украина для него — страна с "фашистским режимом".
Фото: Fotodom.ru
Читайте также:
Выступление народного артиста СССР Иосифа Кобзона…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Журналисты и пользователи Рунета заметили, что "пропавший" премьер-министр Дмитрий Медведев забросил даже свои любимые соцсети, которые постоянно обновлял.
Украинский лидер Петр Порошенко ожидает от МИД документы, чтобы начать процедуру разрыва соглашения о дружбе с Москвой.
Учащиеся вузов будут получать военную специальность, не проходя срочную службу. Такой эксперимент решили поставить в Сибири.
Вашингтон надеется, что Москва принесет в жертву Тегеран, чтобы единолично руководить послевоенной Сирией. У Путина есть отличные возможности. Воспользуется?