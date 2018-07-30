Во Львове осквернена могила великого разведчика СССР

В ночь с воскресенья на понедельник вандалы разрисовали могилу Героя СССР Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове.
Члены украинской праворадикальной организации второй раз за два месяца осквернили могилу знаменитого разведчика Советского Союза Николая Кузнецова.
Сотрудники правопорядка Украины заявили, что им никаких сообщений об акте вандализма не поступало.
Напомним, что около месяца тому назад могилу советского разведчика Николая Кузнецова уже оскверняли - тогда ответственность за эту выходку взяли на себя члены украинской праворадикальной организации "С14". Они сообщили о содеянном на своей странице в социальной сети Facebook, назвав Кузнецова "палачом и чекистом".
Организация С14, или, по-другому, "Сечь" — современное украинское праворадикальное общественное движение. Пропагандирует идеи украинского национализма. Многими социологами классифицируется как неонацистское.
Холм Славы во Львове — мемориал в честь солдат, погибших во времена Первой и Второй мировых войн. Семь лет назад, 9 мая 2011 года, там прошли массовые беспорядки, организованные украинскими националистами. Так, они, в частности, мешали возложению цветов, срывали с пришедших на кладбище ветеранов георгиевские ленточки и топтали принесенные ими венки.
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