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Милонов рассказал о праве на сумасшествие депутатов

Происшествия

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов заявил, что правительство любого государства в мире может принять в свои ряды человека с помутнением рассудка.

Милонов рассказал о праве на сумасшествие депутатов. 390210.jpeg
Фото: Fotodom.ru

По мнению депутата, любая страна мира имеет право держать в своем парламенте сумасшедшего. Но, по словам Милонова, не стоит обращать на таких внимание — потому что и в российском правительстве полно подобных, заявил он.

Так депутат Госдумы прокомментировал заявление латвийского правительства о необходимости раздробить Россию. Это, по словам представителей правительства прибалтийского государства, послужит на благо всей цивилизованной Европе.

Отметим, что депутат Виталий Милонов любит напоминать обществу о себе не только скандальными высказываниями, но и множеством предлагаемых им законопроектов. Так, в частности, депутат предложил запретить известный музыкальный канал MTV из-за "пошлости и низости нравов". Критике со стороны Милонова подвергся и спектакль "Сон в летнюю ночь", в котором парламентарий усмотрел пропаганду наркотиков, педофилии и насилия. Досталось от Виталия Валентиновича и атеистам — депутат выступил с предложением создать коалицию депутатов, цель которой будет заботиться о моральном облике общества и ограждать детей от учения Дарвина и людей, не верящих в Бога. Не обошел стороной Милонов и прошедший чемпионат мира по футболу в России — на время его проведения государственный деятель предлагал закрыть все гей-бары и стриптиз-клубы.

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