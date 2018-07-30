Милонов рассказал о праве на сумасшествие депутатов

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов заявил, что правительство любого государства в мире может принять в свои ряды человека с помутнением рассудка.
По мнению депутата, любая страна мира имеет право держать в своем парламенте сумасшедшего. Но, по словам Милонова, не стоит обращать на таких внимание — потому что и в российском правительстве полно подобных, заявил он.
Так депутат Госдумы прокомментировал заявление латвийского правительства о необходимости раздробить Россию. Это, по словам представителей правительства прибалтийского государства, послужит на благо всей цивилизованной Европе.
Отметим, что депутат Виталий Милонов любит напоминать обществу о себе не только скандальными высказываниями, но и множеством предлагаемых им законопроектов. Так, в частности, депутат предложил запретить известный музыкальный канал MTV из-за "пошлости и низости нравов". Критике со стороны Милонова подвергся и спектакль "Сон в летнюю ночь", в котором парламентарий усмотрел пропаганду наркотиков, педофилии и насилия. Досталось от Виталия Валентиновича и атеистам — депутат выступил с предложением создать коалицию депутатов, цель которой будет заботиться о моральном облике общества и ограждать детей от учения Дарвина и людей, не верящих в Бога. Не обошел стороной Милонов и прошедший чемпионат мира по футболу в России — на время его проведения государственный деятель предлагал закрыть все гей-бары и стриптиз-клубы.
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