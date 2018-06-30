На 28-летнего преподавателя Бауманки напали с ножом

На молодого педагога неизвестный напал прямо в стенах университета. Он подкараулил мужчину около туалета на четвертом этаже одного из корпусов и ударил ножом. Об этом сообщает "Рен ТВ".
Инцидент произошел в пятницу. Злоумышленник успел нанести повреждения преподавателю дважды. Он оставил раны на животе и плече. Затем педагог смог выбежать из туалетной комнаты в коридор, где ему помогли люди, находившиеся там. Нападавшему удалось скрыться.
28-летнего мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. Когда он пришел в себя после наркоза,рассказал, что нападавший не был ему знаком.
По сообщениям СМИ стало известно, что полицейские проводят проверку по факту нападения. Пока официальную информацию о нем в ГУ МВД по Москве нет.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Военные США и НАТО намерены компенсировать потерю Крыма на балтийском направлении, в первую очередь за счет Калининграда.
Военные США и НАТО намерены компенсировать потерю Крыма на балтийском направлении, в первую очередь за счет Калининграда.
Франция сняла с российского сенатора и предпринимателя Сулеймана Керимова все обвинения, в ближайшее время ему вернут паспорт и залог, сообщают СМИ.
В свете событий, произошедших с Томми Робинсоном, журналисты стали обращаться к заявлению довольно смелого политика Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии.