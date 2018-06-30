На 28-летнего преподавателя Бауманки напали с ножом

На молодого педагога неизвестный напал прямо в стенах университета. Он подкараулил мужчину около туалета на четвертом этаже одного из корпусов и ударил ножом. Об этом сообщает "Рен ТВ".

Инцидент произошел в пятницу. Злоумышленник успел нанести повреждения преподавателю дважды. Он оставил раны на животе и плече. Затем педагог смог выбежать из туалетной комнаты в коридор, где ему помогли люди, находившиеся там. Нападавшему удалось скрыться.

28-летнего мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. Когда он пришел в себя после наркоза,рассказал, что нападавший не был ему знаком.

По сообщениям СМИ стало известно, что полицейские проводят проверку по факту нападения. Пока официальную информацию о нем в ГУ МВД по Москве нет.