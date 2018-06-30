Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае

В Красноярском крае на аэродроме "Долгий мост" легкомоторный самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке и перевернулся. На его борту находился только пилот. Он получил рваную рану головы.
Самолет выполнял мониторинг лесных пожаров в регионе. Двухместный А-22 заходил на посадку, в это время у судна надломилась передняя стойка шасси. В результате этого самолет перевернулся и выехал за пределы полосы.
Пилот пострадал незначительно. Ему сразу оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась. Аэродром вернулся к обычному графику работы.
Причины инцидента установит транспортная прокуратура. Ведомство начало проверку соблюдения правил безопасности при полетах экипажем, а также использования самолета. Северо-Западное следственное управление СК РФ подключится к этому делу.
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