В Хабаровском крае мужчина ввязался в конфликт с одноклассником сына

Случившееся было снято на камеру мобильного телефона одним из учеников школы №3 Комсомольска-на-Амуре. На записи отчетливо видно, как взрослый мужчина кричит на плачущего ребенка. Сын мужчины стоит рядом и наблюдает за происходящим. Как оказалось, одноклассники что-то не поделили, и отец одного из них решил вступиться за своего сына. Вот только методы его педагогической работы вызывают сомнения.

"Ты оглох что ли? Я тебя спрашиваю, че тебе надо? Че ты его толкаешь? Че тебе надо от него, я тебя спрашиваю? Чмошник — это ты, понял? Как ты с ним разговариваешь? Ты урод. Чего ты рот свой открыл?!", — кричит он на обидчика своего сына. "Он тебя чмошником назвал! Всеки ему", — это вышедший из себя мужчина обращается уже к своему сыну.

Хоть кулаки в ход так и не пошли, МВД Хабаровского края все же заинтересовалось ситуацией. Полицейским удалось установить всех участников конфликта и выяснить его причины. Как оказалось, начался конфликт из-за того, что один из школьников подшутил над другим — испачкал замазкой его школьный костюм. Отец школьника юмор не оценил, пришел в ярость и решил на доступном ему языке побеседовать с провинившимся. Однако теперь мужчине придется давать показания в полиции.

Ранее "Правда.Ру" уже писала о похожей ситуации. Тогда, правда, дело дошло до применения физической силы. Подмосковный депутат Андрей Одинцов прибыл с рабочим визитом на школьный стадион села Ельдигино. На спортплощадке, как ему показалось, школьники вели себя громко и вызывающе. Депутат подошел к ребятам и сделал замечание. Завязался словесный конфликт, в результате которого Одинцов ударил школьника.