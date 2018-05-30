Миллионы евро полковника Захарченко исчезли из спецхрана

Проводится проверка в связи с исчезновением трех миллионов евро из суммы, изъятой у полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко.
По сведениям СМИ, сейчас проверяются компании и сотрудники, связанные с транспортировкой денег. Следователи пытаются установить детали этого происшествия. В дальнейшем они проверят, соответствовали ли норме безопасности условия транспортировки.
Захарченко обвиняют во взяточничестве и препятствии совершения правосудия, с осени 2016 он пребывает под стражей. В декабре 2017 года московский Никулинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, и деньги, а также имущество Захарченко и его родственников перешли государству.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, что во время обыска в квартире сестры Захарченко, была найдена огромная сумма наличных — 122 миллиона долларов и 2 миллиона евро. Из квартиры деньги выносили коробками.
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