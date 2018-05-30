СМИ: московские соседи Бабченко прокомментировали его убийство

Московские соседи застреленного в Киеве накануне вечером в журналиста Аркадия Бабченко странным образом прокомментировали его смерть.

Фото: личная страница Аркадия Бабченко в facebook.com

— Убили и слава Богу. Потому что он козёл, — заявили они без объяснения причин.

Как мы сообщали ранее, Бабченко был убит в самом центре Киева на лестничной площадке. Журналист уже заходил в свою квартиру, когда его настигли выстрелы в спину — сообщает член коллегии МВД, депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко.

Российские следователи возбудили дело об убийстве Бабченко, сообщил ранее "Лайф".

Начальник главка Нацполиции в Киеве: первая очевидная версия убийства журналиста — его профессиональная деятельность. Украинцы и российские оппозиционеры-либералы уже ожидаемо высказывают версии о "мести Москвы".

Некоторые известные авторы, кстати, радостно обсуждают, как убийство Бабченко повлияет на поведение России ЧМ-2018 и работу "нормандской четвёрки". Они забыли, как некоторое время назад сами называли Бабченко "фриком", рекомендовали ему "не рамсить с силовиками и добровольцами", а также меньше "бухать".

"В который раз повторим: Киев — последнее место, куда надо ехать людям, которые позиционируют себя как борца с режимом. Потому что их смерть для этих людей будет очень, очень желанной. По многим причинам сразу", — пишут в телеграм-канале "Русское будущее" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены — прим.).