Московские соседи застреленного в Киеве накануне вечером в журналиста Аркадия Бабченко странным образом прокомментировали его смерть.
— Убили и слава Богу. Потому что он козёл, — заявили они без объяснения причин.
Как мы сообщали ранее, Бабченко был убит в самом центре Киева на лестничной площадке. Журналист уже заходил в свою квартиру, когда его настигли выстрелы в спину — сообщает член коллегии МВД, депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко.
Российские следователи возбудили дело об убийстве Бабченко, сообщил ранее "Лайф".
Начальник главка Нацполиции в Киеве: первая очевидная версия убийства журналиста — его профессиональная деятельность. Украинцы и российские оппозиционеры-либералы уже ожидаемо высказывают версии о "мести Москвы".
Некоторые известные авторы, кстати, радостно обсуждают, как убийство Бабченко повлияет на поведение России ЧМ-2018 и работу "нормандской четвёрки". Они забыли, как некоторое время назад сами называли Бабченко "фриком", рекомендовали ему "не рамсить с силовиками и добровольцами", а также меньше "бухать".
"В который раз повторим: Киев — последнее место, куда надо ехать людям, которые позиционируют себя как борца с режимом. Потому что их смерть для этих людей будет очень, очень желанной. По многим причинам сразу", — пишут в телеграм-канале "Русское будущее" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены — прим.).
Китайские эксперты заявили о том, что пока страна не имеет на вооружении межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, поэтому вопрос оснащения остается открытым.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
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