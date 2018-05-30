Британец выпал из самолета в Турции и умер

30-летний гражданин Великобритании скончался после того, как упал на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Даламан в Турции. Инцидент произошел сегодня около 3:00.

Между экипажем готовящегося к вылету самолета и британцем Эндрю Полом произошел конфликт. Его детали пока неизвестны. Капитан попросил пассажира покинуть салон. Но он не захотел этого сделать, поэтому члены экипажа попытались его выпроводить. Эндрю схватился за дверь самолета, а затем упал с высоты 15 м на бетонное покрытие.

Сообщается, что до этого британец провел в аэропорту три дня. Он должен был улететь другим рейсом, но потерял свой билет. Следователи проверяют детали происшествия. Британский МИД сообщил, что поддерживает связи с семьей погибшего и турецкими властями.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае из самолета выпала стюардесса. Девушка упала с высоты трех метров и получила несколько переломов. Процедура закрытия дверей проводилась не в соответствии с техникой безопасности. Стюардесса пыталась закрыть дверь в одиночку, хотя по правилам при этом должны присутствовать два члена экипажа. Упавшую женщину нашли работники техслужб аэропорта. Они вызвали скорую помощь.