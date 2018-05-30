Что теперь будет: США объявили Россию убийцей MH-17

Американские власти выступили с призывом к России признать свою роль в крушении пассажирского самолета рейса MH17 под Донецком.

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По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, США поддерживают призыв Австралии и Нидерландов к России "признать свою роль в этой трагедии и сотрудничать для того, чтобы наказать виновных в том, что был сбит рейс MH17".

Напомним, на прошлой неделе в Совместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, озвучили вывод, что ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

В ответном заявлении МИД по этому поводу говорится, что "налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества".

Как отмечает Политонлайн, 24 мая следственная группа JIT представила последние выводы по сбитому над востоком Украины малайзийскому Boeing 777, летевшему из Амстердама в Куала-Лумпур.

Озвучен ничем не подкрепленный вывод, что конвой военной техники отправился в конце июня с базы 53-й бригады в районе Курска. В его составе были по меньшей мере шесть «Буков». Один из них, под номером 332, затем был отправлен на территорию Украины. Следователи утверждают, что именно из него и был сбит Boeing.

В Кремле уже отреагировали на новые выводы международных следователей. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению "Боинга" под Донецком.

"Расследование, которое производилось в Нидерландах следственной группой, не включало в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена. Конечно, не имея возможности быть полноправным участником работы этой следственной группы, Россия не знает, в какой степени можно доверять результатам этой работы"

"Правда.Ру" ранее писала, что представитель ССГ официально заявил, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", сбивший "Боинг" Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал российским военным.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. "Боинг-777", вылетевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью Украины. Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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