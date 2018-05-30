ДТП на автопилоте: водитель Tesla врезался в полицейский автомобиль

Водитель автомобиля Tesla, двигавшийся в режиме автопилота, врезался в полицейскую машину. ДТП произошло в Калифорнии, в городе Лагуна-Бич.
К счастью, в автомобиле полиции никого не было. Он находился на парковке. Водителю электрокара также повезло: он отделался царапинами. А вот обе машины серьезно пострадали в результате столкновения.
Это не первое ДТП с участием автомобиля Tesla, который используется в режиме автопилота. Две недели назад в Солт-Лейк-Сити женщина за рулем электрокара врезалась в пожарную машину.
Ранее Правда.Ру писала о том, что обототехник Стэнфордского университета США Хизер Найт исследовала знаменитый автопилот Tesla и нашла в нем очень большой недостаток. Устройство не воспринимает велосипедистов как людей, а также не считает сам двухколесный транспорт чем-то незащищенным от столкновения с автомобилем.
Помимо этого, была информация о том, что специалисты компании Tesla выпускают так много бракованных электромобилей, что головное предприятие во Фримонте не справляется с ремонтом и заменой деталей. до 40% деталей и узлов выпускаются во Фримонте с браком, что мешает наращиванию производства Model 3. Со своей стороны, в Tesla опровергли информацию NBC, заявив, что не занимаются доработкой и устранением брака в электрокарах.
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