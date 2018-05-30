Владелец зоомагазина устал торговать и бросил животных умирать

Более 40 мертвых животных нашли в заброшенном зоомагазине в Макомбе (штат Иллинойс, США). Еще 56 обитателей магазина спасли.

Полиция обратила внимание на лавку из-за недовольства местных жителей, которые страдали от смрада, разносящегося от помещения. Попав в бывший магазин, специалисты обнаружили мертвых кроликов, хомяков, змей и мышей. Собаки и кошки выжили, хотя и пробыли немало времени среди умерших животных.

Отметим, что подачу электроэнергии в здание приостановили еще 14 мая, так как владелец не оплатил счета, отмечает Associated Press.

По заявлению начальника полиции Курта Баркера, уцелевших обитателей для восстановления отравили в специальные службы. Хозяину зоомагазина предъявили обвинения в жестком обращении с животными.