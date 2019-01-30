Сенатор Арашуков пожаловался на плохое владение русским и потребовал переводчика

Представитель российской республики Карачаево-Черкессия Рауф Арашуков, задержанный сегодня прямо в здании Совета Федерации, заявил, что плохо владеет русским языком.

Ранее "Правда.Ру" подробно писала о том, что именно случилось сегодня в здании парламента. Так, сотрудники правоохранительных органов задержали Рауфа Арашукова, сенатора от республики Карачаево-Черкессия, прямо во время заседания. Дело в том, что депутат подозревается в организации нескольких заказных убийств. Исполнители преступления, один из которых явился в полицию с явкой с повинной, назвали заказчиком именно Рауфа Арашукова.

Примечательно, что на допросе сенатор от республики Карачаево-Черкессия внезапно забыл русский язык. Рауф Арашуков заявил, что владеет им плохо и не может общаться без переводчика.

Отметим, что проблемы с законом появились и у его отца, Раиля Арашукова. Так, крупный делец в газовой отрасли, сообщает ряд средств массовой информации, вместе с сыном создал хитрую преступную схему, которая позволила им незаконно завладеть 10-ю миллиардами рублей.

В последние дни, напомним, в стране активно обсуждается возможность принятия закона о недопустимости критики в адрес народных избранников. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутат Государственной думы Российской Федерации предложил своим коллегам умереть, если они не хотят слышать критики в свой адрес. В противном случае, если они выбирают жизнь, отметил он, то пусть будут готовы к критике со стороны россиян. По-другому быть не может, резюмировал он.

Фото: minsvyaz. ru

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