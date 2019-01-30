СМИ: провинциальная учительница расцарапала школьника за котлету

Классная руководительница смоленской школы № 17 публично издевалась над учеником второго класса. Педагогу не понравилось, что восьмилетний мальчик не захотел есть в столовой котлету и положил ее в пакет, чтобы унести домой.

Об инциденте стало известно интернет-изданию Readovka от матери пострадавшего ребенка. По словам женщины, ее сын не всегда съедает всю порцию школьной еды, поэтому она договорилась с поваром, который разрешил мальчику забирать с собой часть порции. Но классный руководитель видимо был не в курсе этой договоренности.

— При всех детях, прямо в столовой около 11 — 12 утра она схватила за ухо моего сына и кричала: "Жри! Жри тут и быстрее!", — цитирует издание слова женщины.

В результате таких действий педагога, на ухе, щеке и носу школьника остались царапины. По словам матери, это не первый случай издевательств над ее сыном. Так, ранее одноклассники принялись играть в футбол сменной обувью ее сына прямо на глазах учительницы, которая заявила, что мальчик сам в этом виноват, поскольку "слишком долго" переобувается.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как в Подмосковье учительница физкультуры разрешила ученикам избить первоклассника, а в Улан-Удэ педагог заставил детей весь урок просидеть в противогазах.

Источник фото: school127.perm.ru

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