Как задержали сенатора от Карачево-Черкессии прямо в Совфеде

Рауфа Арашукова, представителя российской республики Карачаево-Черкессия в Совете Федерации, задержали сотрудники правоохранительных органов. Произошло задержание прямо в здании парламента.

Средства массовой информации, ссылаясь на анонимные источники, сообщают, что согласие на задержание Рауфа Арашукова дал Совет Федерации. Отмечается также, что сенатор от Карачаево-Черкессии был задержан сотрудниками правоохранительных органов в связи с расследованием убийства, совершенного еще в 2010 году.

Так, обвиняемые в нескольких заказных убийствах того года заказчиком преступлений назвали именно Рауфа Арашукова. Примечательно, что один из убийц, "сдавший" представителя Карачаево-Черкессии в Совете Федерации, совершил явку с повинной.

Известно, что задержание Рауфа Арашукова в здании парламента произошло в момент выступления генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки. Также в зале присутствовал и глава Следственного Комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

Отметим, что Рауф Арашуков в 31 год стал самым молодым членом Совета Федерации. Его отец, Рауль Арашуков, является крупным предпринимателем в газовой отрасли. Несколько лет назад в средствах массовой информации прошел слух, что у Рауфа Арашуков есть гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. Членам Совета Федерации, напомним, иметь гражданство другого государства категорические запрещено.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Соединенные Штаты Америки сбежал глава компании-подрядчика государственной корпорации Роскосмос. Следственный комитет Российской Федерации, отметим, крайне заинтересован в его поимке — помимо государственной тайны злоумышленник забрал с собой в США и несколько сотен миллионов рублей.

Фото: minsvyaz. ru

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