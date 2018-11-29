В московском ТЦ арестованы черепахи с крокодилом

В последние годы в России появился новый доходный и популярный бизнес — контактные зоопарки. Да вот только не все хозяева таких вот зоопарков честны перед законом.
Так, в одном из крупных торговых центров на юго-востоке Москвы сотрудники столичной полиции изъяли из контактного зоопарка с дивным названием "Лесное посольство" крокодила, игуану и нескольких черепах. Стражи правопорядка выяснили, что животные содержались без документов, подтверждающих их происхождение. Любопытно, что если крокодила забрали навсегда, то остальных зверушек хозяева "Лесного посольства" еще могут вернуть. Если, конечно, отыщется столь необходимая полицейским документация.
Отметим, что нерадивость хозяев внезапно ставшего популярным в России бизнеса — не единственная проблема контактных зоопарков. Так, в одной только Москве за текущий год зафиксирован 31 случай нападения животных из подобного рода зоопарков на посетителей. Чаще всего, отметили в Роспотребнадзоре, агрессию проявляли еноты, обезьяны, лисы и мелкие грызуны.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители культурной столицы России напали на фигуры Чебурашки, Крокодила Гены и старухи Шапокляк. Так, вандалы из Санкт-Петербурга завалили Чебурашку набок, а Гене и Шапокляк и вовсе оторвали головы.
Фото: REX/Shutterstock
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