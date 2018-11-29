СМИ: участник разоблачил подкуп и обман в "Битве экстрасенсов"

Шоу "Битва экстрасенсов" идет на одном из главных федеральных телеканалов страны уже далеко не первый год. Телепередача, кстати, пользуется большой популярностью россиян.
Скептики же, однако, "Битву экстрасенсов" недолюбливают. За, как им кажется, откровенное вранье и неприкрытый обман. Но раньше у скептиков этих не было доказательств. Теперь же, по-видимому, появились.
Так, один из бывших участников "Битвы экстрасенсов" на условиях анонимности рассказал отечественным средствам массовой информации всю правду о культовом проекте. По его словам, сразу после подписания договора о неразглашении информации ему и всем остальным "экстрасенсам" предложили купить участие в нашумевшем проекте. По словам бывшего участника шоу, достаточно было лишь заплатить руководству "каких-то" 450 тысяч рублей, чтобы попасть на проект.
Руководство, рассказывает расхрабрившийся "экстрасенс", уговаривало потенциальных участников шоу. Они советовали им принять приглашение и заплатить, так как "Битва экстрасенсов", по их же словам, отличная реклама. После участия в телепередаче, уверяли воротилы шоу-бизнеса, дела у нерадивых экстрасенсов пойдут в гору, и россияне будут им исправно приносить денежки за их шарлатанство.
Ранее "Правда.Ру" писала о любопытной истории, произошедшей в полупрофессиональной ирландской футбольной лиге. Так, одна из местных команд отчего-то не захотела выходить на поле и соврала, что у них умер один из ключевых игроков. Но тайное, как говорится, всегда становится явным. Даже без экстрасенсов.
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