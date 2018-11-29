Психологи и полиция проверят рисунки детей на гей-пропаганду

В Екатеринбурге происходит любопытное. Тревогу забили местные средства массовой информации — в рисунках детей им померещилась пропаганда гомосексуализма.
Так, в одной из екатеринбургских школ прошел конкурс рисунков, посвященный толерантности. Все бы ничего, но, как говорят сотрудники местных СМИ, многие школьники нарисовали однополые пары.
Неудивительно, что сообщением средств массовой информации города Екатеринбурга заинтересовались местные стражи порядка. Теперь уральской полиции предстоит работенка не из легких — сотрудники правоохранительных органов тщательно изучат сделанные юными жителями города плакаты на признаки дискриминации по половому признаку и пропаганду гомосексуализма. Также с детьми, их родителями и педагогами работают психологи.
Стоит отметить, что все-таки не на всех рисунках ребята изобразили гомосексуальные пары. Так, некоторые из детей изображали на своих плакатах радугу — символ чистоты, детства, дружбы. Или, например, планету Земля, флаги иностранных государств, своих ровесников из других стран.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти небольшого российского городка разрешили гомосексуалистам провести гей-парад. Не в самом городе, но в крохотном селе, население которого буквально несколько человек.
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