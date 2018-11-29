Немой ребенок прервал аудиенцию Папы Римского проказами

Каждую неделю глава католической церкви Папа Римский Франциск проводит аудиенцию в Ватикане. На этот раз в ходе аудиенции произошел казусный и любопытный случай.

Так, непосредственно в момент выступления понтифика, на сцену выбежал маленький мальчик. Юному прихожанину, по-видимому, стало скучно и захотелось немного развлечься. Так, мальчик вскочил на подиум, где сидел Папа Римский Франциск, но двинулся не к понтифику, а солдату, стоящему поодаль. Юнец стал дергать военнослужащего за его яркие необычные одежды и дурачиться.

Папа Римский Франциск, отметим, поведению мальчика не расстроился. Он даже попросил не уводить шалуна с подиума. По словам священнослужителя, мальчик напомнил ему о свободе перед лицом Господа Бога. А зрители и вовсе проводили смелого ребенка смехом и овациями. Мать же ребенка была вне себя от волнения — разозлившись, она выбежала на сцену за своим сыном, но Папа Римский попытался успокоить ее и попросил не ругать дитя.

В последствии оказалось, что мальчик немой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Папа Римский Франциск объявил секс "даром Божим". Интимная близость, выразил он уверенность, является пропуском в рай. А в самом акте любви, подчеркнул Папа Римский, не должно быть никаких табу и запретов.

Фото: instagram. com/ franciscus

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