Немой ребенок прервал аудиенцию Папы Римского проказами

Каждую неделю глава католической церкви Папа Римский Франциск проводит аудиенцию в Ватикане. На этот раз в ходе аудиенции произошел казусный и любопытный случай.
Так, непосредственно в момент выступления понтифика, на сцену выбежал маленький мальчик. Юному прихожанину, по-видимому, стало скучно и захотелось немного развлечься. Так, мальчик вскочил на подиум, где сидел Папа Римский Франциск, но двинулся не к понтифику, а солдату, стоящему поодаль. Юнец стал дергать военнослужащего за его яркие необычные одежды и дурачиться.
Папа Римский Франциск, отметим, поведению мальчика не расстроился. Он даже попросил не уводить шалуна с подиума. По словам священнослужителя, мальчик напомнил ему о свободе перед лицом Господа Бога. А зрители и вовсе проводили смелого ребенка смехом и овациями. Мать же ребенка была вне себя от волнения — разозлившись, она выбежала на сцену за своим сыном, но Папа Римский попытался успокоить ее и попросил не ругать дитя.
В последствии оказалось, что мальчик немой.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Папа Римский Франциск объявил секс "даром Божим". Интимная близость, выразил он уверенность, является пропуском в рай. А в самом акте любви, подчеркнул Папа Римский, не должно быть никаких табу и запретов.
Фото: instagram. com/ franciscus
Читайте также:
Ой! Папа Римский: Учение Маркса важней учения Христа
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Выборочное введение военного положения ведет к дальнейшему расколу Украины.«Бытового сепаратиста» в Одессе могут теперь «уплотнить» и даже отнять квартиру.
Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.
Замминистр финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что доллар как валюта всё реже фигурирует в контрактах, тогда как рубль доминирует в торгово-экономических двусторонних отношениях и покрывает 80% товарооборота.
Польский журналист отправился на вокзал с вопросом к украинцам, кто виноват в Керченском инциденте, ответы, как он признался, его шокировали.