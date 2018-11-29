Футбольный клуб солгал о смерти игрока для отмены матча

Любопытный инцидент произошел в ирландской полупрофессиональной футбольной лиге. Все началось с того, что один из местных клубов сообщил о смерти своего игрока.

Так, команда из Дублина "Баллибрэк" объявила о смерти Фернандо Ла-Фуэнте. Ближайшую игру дублинской футбольной команды отменили. Буквально вся ирландская полупрофессиональная футбольная лига откликнулась на трагедию "Баллибрэка" — все матчи начинались с минуты молчания, а на руках у футболистов были траурные повязки.

Вот только изюминка истории в том, что Фернандо Ла-Фуэнте не умер. С ним просто-напросто расторгли контракт. Сам футболист говорит, что был в шоке, прочитав в средствах массовой информации о своей же собственной смерти. Фернандо Ла-Фуэнте признался, что за пару дней до инцидента ему звонили из "Баллибрэка" и предупреждали, что он станет героем грязной истории. Футболист не отнесся к этому всерьез — подумал, что "Баллибрэк" сочинит какую-нибудь историю про травму или что-нибудь в этом роде. Фернандо Ла-Фуэнте не мог представить, что его бывший футбольный клуб способен на такое.

Оказалось, кстати, что дублинской полупрофессиональный футбольный клуб "Баллибрэк" сотворил все это лишь для того, чтобы не играть с другой командой — "Арклоу Таун".

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